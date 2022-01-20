Анфиса Резцова: «Кристине нужно отдохнуть от стартов. Эстафету и масс-старт побежит»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение Кристины Резцовой пропустить индивидуальную гонку в Антхольце.

«Кристине нужно немножко отдохнуть от стартов. И психологически, и физически. Это было запланировано. Пообщалась с тренером, решили, что пропустит. А эстафету и масс-старт дочка уже побежит», — приводит слова Резцовой «Чемпионат».

В данный момент Резцова занимает 12-е место в общем зачете Кубка мира, в активе россиянки 323 очка. Лучший личный результат 25-летней биатлонистки в сезоне — третье место в масс-старте на этапе в Анси (Франция).

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 20 по 23 января.