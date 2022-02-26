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Сегодня, 18:50

СБР назвал решение Международного союза биатлонистов неправомерным, необоснованным и неприемлемым

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Логинов.
Фото Reuters

Союз биатлонистов России (СБР) отреагировал на решение Международного союза биатлонистов, согласно которому российские и белорусские биатлонисты на этапах Кубка мира будут выступать в качестве нейтральных атлетов.

«Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым.

Союз биатлонистов России не нарушал никаких положений Конституции, либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе.

Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской Хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению.

Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — говорится в заявлении пресс-службы СБР.

До конца сезона должны состояться еще три этапа Кубка мира: в Контиолахти (Финляндия, 3-6 марта), в Отепя (Эстония, 10-13 марта) и в Холменколлене (Норвегия, 17-20 марта).

Сборная России по биатлону
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