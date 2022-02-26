Российские и белорусские биатлонисты будут выступать на Кубке мира как нейтральные атлеты

Российские и белорусские биатлонисты на этапах Кубка мира будут выступать в качестве нейтральных атлетов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU).

«В месте проведения мероприятия не допускается размещение российских или белорусских флагов, символов и национальных гербов. Вместо флагов стран должен быть вывешен флаг IBU. Одежда сборной России и Белоруссии, в том числе костюмы для соревнований, должны быть нейтральными по цвету и дизайну и не должны изображать национальный герб или флаг. Гимны России и Белоруссии не будут звучать на соревнованиях IBU», — говорится в заявлении.

Кроме того, спортсмены из России и Белоруссии не будут получать очки на этапах Кубка мира в зачет Кубка наций.

До конца сезона должны состояться еще три этапа Кубка мира: в Контиолахти (Финляндия, 3-6 марта), в Отепя (Эстония, 10-13 марта) и в Холменколлене (Норвегия, 17-20 марта).

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не вывешивать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях.