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Сегодня, 18:57

Сборная России по биатлону не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU

Иван Шитик
Корреспондент
Эдуард Латыпов.
Фото Reuters

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что российские спортсмены пропустят заключительные этапы Кубка мира.

Такое решение было принято после постановления Международного союза биатлонистов, согласно которому российские и белорусские биатлонисты на этапах Кубка мира должны выступать в качестве нейтральных атлетов.

«Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской Хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению.

Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — говорится в заявлении пресс-службы СБР.

До конца сезона должны состояться еще три этапа Кубка мира: в Контиолахти (Финляндия, 3-6 марта), в Отепя (Эстония, 10-13 марта) и в Холменколлене (Норвегия, 17-20 марта).

Биатлон
Сборная России по биатлону
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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СБР назвал решение Международного союза биатлонистов неправомерным, необоснованным и неприемлемым
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