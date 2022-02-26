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Сегодня, 18:04

«Как связаны политика и биатлон?» Тихонов отреагировал на решение IBU о замене флага и гимна

Тихонов отреагировал на решение IBU о присвоение нейтрального статуса спортсменам из России и Белоруссии
Артем Бухаев
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации биатлона заменить национальные символы России и Белоруссии на Кубках мира на нейтральные.

«Как связаны политика и биатлон? Это неправильно абсолютно! Это не их дело вмешиваться в большую политику. Все к этому шло. Раньше надо было решать. Россия никогда никому ничего не прощала. Скорее всего, в скором времени эти решения будут отменены. И им придется покраснеть. Оставьте хотя бы спорт чистым — без политики», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не вывешивать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях.

Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Александр Тихонов
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Российские и белорусские биатлонисты будут выступать на Кубке мира как нейтральные атлеты
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