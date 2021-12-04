Россиянка Шевченко заняла второе место в масс-старте на Кубке IBU

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла второе место в масс-старте на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Победила представительница Норвегии Рагнхильд Фемстейневик.

Биатлон

Шушен (Норвегия)

Кубок IBU

Женщины

Масс-старт

12,5 км

1. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — 40.21,2 (1 шт. круг)

2. Анастасия Шевченко (Россия) — отставание 10,6 (1)

3. Паула Боте (Франция) — 22,4 (1)

4. Екатерина Носкова (Россия) — 28,0 (3)

5. Марен Хаммершмидт (Германия) — 38,3 (2)

6. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 53,3 (1)

15. Наталья Гербулова (Россия) — 2.07,9 (4)

25. Анастасия Гореева (Россия) — 2.41,3 (5)