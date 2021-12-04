Россиянка Шевченко заняла второе место в масс-старте на Кубке IBU
16:28
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла второе место в масс-старте на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Победила представительница Норвегии Рагнхильд Фемстейневик.
Биатлон
Шушен (Норвегия)
Кубок IBU
Женщины
Масс-старт
12,5 км
1. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — 40.21,2 (1 шт. круг)
2. Анастасия Шевченко (Россия) — отставание 10,6 (1)
3. Паула Боте (Франция) — 22,4 (1)
4. Екатерина Носкова (Россия) — 28,0 (3)
5. Марен Хаммершмидт (Германия) — 38,3 (2)
6. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 53,3 (1)
15. Наталья Гербулова (Россия) — 2.07,9 (4)
25. Анастасия Гореева (Россия) — 2.41,3 (5)
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