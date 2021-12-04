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Экс-президент СБР Драчев назвал причину провала российских биатлонисток

15:55
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Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонисток в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

«Некачественная стрельба влияет на результат. От этого очень многое зависит. Пока у девочек идет проигрыш в районе минуты от лидеров. Это проигрыш, который у них был всегда, но все хотят видеть прогресс. Даже наши лидеры отстают. С хорошей стрельбой мы могли бы быть впереди. Очень многие конкурентки наши стреляют намного лучше нас. Это основная причина, почему мы не на подиуме. Нам нужно преимущество либо в беге, либо в стрельбе», — сказал Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла женскую гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Второе место заняла француженка Анаис Бескон.

Россиянка Ульяна Нигматуллина финишировала 17-й, Светлана Миронова заняла 23-е место.

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