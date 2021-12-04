Хованцев объяснил, почему российские биатлонистки не показали хороших результатов на втором этапе Кубка мира

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонисток на 2-м этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

«Проблемы в двух компонентах у нас — ход и стрельба. Одна Нигматуллина со стрельбой справилась. Ногами мы отстаем, а это надо компенсировать хорошей стрельбой. Будет еще один этап. Хочется увидеть в эстафете хороший результат. Неправильная подготовка могла повлиять на такие результаты. Она была не совсем идеальной для наших девушек», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее, 4 декабря, норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла женскую гонку преследования на 2-м этапе Кубка мира в Эстерсунде. Второе место заняла француженка Анаис Бескон.

Россиянка Ульяна Нигматуллина финишировала 17-й, Светлана Миронова заняла 23-е место.