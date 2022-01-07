Резцова о золоте Логинова: «Пускай хейтеры и крикуны дальше продолжают на него наезжать»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Антон Бабиков стал шестым, Даниил Серохвостов — восьмой.

«Саша молодец, просто умница, браво! Пускай хейтеры и крикуны продолжают наезжать на Логинова, а он опять покажет им, кто настоящий боец и чемпион. Главное, чтобы Александр сохранил эту замечательную форму до Олимпиады, еще месяц остался. Очень хочется, чтобы Логинов поехал в Пекин и забрал там золото. Также хочу похвалить сегодня Даниила Серохвостова. Он еще совсем молодой и неопытный, а уже рвется за нашими лидерами и навязывает им конкурецию. Сегодня его подвела только стрельба.

Можно ли Бабикову быть довольным пятым местом? Для начала — ничего, неплохой результат. Он ведь только возвращается после этих всех передряг и болезней. Думаю, что к Олимпиаде наберет форму и доберется до медалей. Надеюсь, он будет неподалеку от Саши Логинова», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Логинов преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут, допустив один промах. Второе место занял французский биатлонист Эмильян Жаклен (+6,5). Штурла Легрейд из Норвегии замкнул тройку (+15,1).