Кубок мира по биатлону, женский спринт: во сколько начало и где смотреть
14:45
Сегодня, 7 января, в Оберхофе (Германия) состоится женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 16.15 по московскому времени.
Состав сборной России: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова.
Женский зачет Кубка мира по биатлону — здесь.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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