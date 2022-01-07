Команда Каминского выходит на пик формы. Не рано ли?

Оберхоф. Кубок мира. Мужчины. Спринт

1. Александр Логинов (Россия) — 27.00,8 (1 промах)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — отставание 6,5 (2)

3. Штурла Легрейд (Норвегия) — 15,1 (1)

4. Йоханнес Кюн (Германия) — 18,6 (2)

5. Роман Рес (Германия) — 20,2 (1)

6. Антон Бабиков (Россия) — 23,0 (0)...

8. Даниил Серохвостов (Россия) — 25,8 (2)...

40. Александр Поварницын (Россия) — 1.48,0 (3)...

45. Карим Халили (Россия) — 1.56,8 (4)...

52. Максим Цветков (Россия) — 2.05,0 (4)

В немецком Оберхофе наконец-то стартовал этап Кубка мира — первый в календарном году после новогодней паузы и один из последних перед Олимпиадой в Пекине. Российская команда подошла к нему с чувствительными потерями в составе, что не сказалось на результате. Александр Логинов в условиях жуткого ветра и снегопада смог справиться со стрельбой и выиграл первое золото для нашей сборной в этом сезоне. Кроме того, сразу трое наших в десятке лучших. Получается, команда Юрия Каминского в борьбе за шестую путевку на Игры в Китае даже без Эдуарда Латыпова?

Латыпов вне игры на два этапа, и вместе с ним на карантине два члена сборной

Над гонками в Оберхофе сгущались тучи, причем не коронавирусные, а погодные. Врачи добро на проведение соревнований дали, а вот синоптики были к спорту не столь благосклонны. Неожиданная по зимним меркам плюсовая температура в канун православного Рождества задала трепку специалистам по подготовке трассы. В Германии есть настоящие кудесники этого мастерства, и, как отмечают коллеги с места событий, они сделали все, что могли, чтобы провести мужской спринт как было запланировано заранее — накануне вечером. Увы, не получилось. Вместо снега — непонятная каша, и добро Международный союз конькобежцев (IBU) на старт не дает. Гонку перенесли на сутки, что дало шанс все-таки выйти Эдуарду Латыпову, которого отстранили из-за положительного теста на ковид. Наши инициировали дополнительное тестирование, однако и второй тест был с сомнительным результатом. Более того, стали проявляться симптомы «омикрона» в виде насморка.

Так что Латыпов пропустит обе немецкие биатлонные недели и вернется на этапы Кубка мира только в Италии. Правда, изначально группа Юрия Каминского планировала пропустить Антерсельву, по аналогии с другими сборными выбирая путь тренировок на разной высоте и плавной подготовке к Пекину. Теперь все эти планы придется корректировать — не оставлять же нашего лидера на месяц с лишним вообще без стартов непосредственно перед Олимпиадой? Возможно, группу придется разделить, и Эдуард будет готовиться по индивидуальной программе. Кстати, немецкие власти смилостивились над россиянином и разрешили ему тренировки на улице по два часа в день, хоть и в защитной маске. Так что полностью из соревновательной формы наш гений из Камышлы не выпадает, да и с ребятами и тренерами он пусть и на дистанционной, но связи. Что важнее — два новых случая заражения. Мы лишаемся теперь еще массажиста и биохимика.

Логинов не справился с последним патроном, но выдал финиш

Обиднее всего терять Латыпова на пике формы в тот момент, когда решается судьба дополнительной шестой заявки на Олимпиаду, которая с учетом высокой конкуренции в мужской сборной нам так необходима. Но даже такие сложности и усеченный состав не обезглавили команду Юрия Каминского. На роль лидера снова выходит Александр Логинов и доказывает, что чемпиона мира и главного друга всех западных допинговых аналитиков рано списывать со счетов. Погода в Тюрингии словно издевается над биатлонистами — следом за палящим солнцем разбушевался ветер, снегопад и метель. В этих условиях Йоханнес Бе, к примеру, выдал пять промахов, как и большинство звезд этого спорта. И когда Логинов на первом рубеже в спокойном ровном ритме отработал чисто, медаль замаячила вполне отчетливо. Важно было не терять скорость и сохранить самообладание на «стойке», с которой у саратовца бывают сложности.

Не без них и в этот раз. Снова страх за результат, волнение последнего патрона и такой обидный промах. Благо что скорости на трассе и ошибок, помноженных на ошибки конкурентов, хватило для того, чтобы прийти к финишу с первым результатом. Есть первое золото для России в сезоне! Не менее важно, как мощно вернулся в элиту Антон Бабиков. Эталонная стрельба — быстрая и четкая, пусть и не лучшая скорость — и вот уже место в шестерке лучших.

Вновь удивляет Даниил Серохвостов. Он сегодня лучший на лыжне, а его спурт на последнем круге наверняка удивил даже Елену Вяльбе и Йоханнеса Клебо. У этого парня явно большое будущее, еще бы увидеть конвертацию лишних эмоций в боевой настрой. Александр Поварницын, Карим Халили и Максим Цветков с розой ветров не справились, но давайте сегодня только о хорошем? Все-таки праздник, причем благодаря Логинову даже для атеистов.