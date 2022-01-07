Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Он преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут, допустив один промах. Второе место занял французский биатлонист Эмильян Жаклен (+6,5). Штурла Легрейд из Норвегии замкнул тройку (+15,1).

В топ-10 также вошли Антон Бабиков и Даниил Серохвостов. Россияне заняли шестое и восьмое место соответственно.

Гонка преследования состоится 9 января, начало — в 14.30 по московскому времени.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт, 10 км

1. Александр Логинов (Россия) — 27:00.8 (1 промах)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — отставание 6.5 (2)

3. Штурла Легрейд (Норвегия) — 15.1 (1)

4. Йоханнес Кюн (Германия) — 18.6 (2)

5. Роман Рес (Германия) — 20.2 (1)

6. Антон Бабиков (Россия) — 23.0 (0)...

8. Даниил Серохвостов (Россия) — 25.8 (2)...

40. Александр Поварницын (Россия) — 1:48.0 (3)...

45. Карим Халили (Россия) — 1:56.8 (4)...

52. Максим Цветков (Россия) — 2:05.0 (4)