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Александр Тихонов назвал золото Логинова победой страны

15:08
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Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу одержал российский биатлонист Александр Логинов.

Александр Логинов. Логинов — король спринта. Россияне без Латыпова выдали первое золото сезона

«Очень здорово! Это большая радость, особенно в Рождество Христово. Все ветераны очень довольны и счастливы. Главное, чтобы они этот уровень готовности сохранили и не выхолостили перед Олимпиадой. Поздравляю всех ребят, в первую очередь Логинова. Победа одного — победа команды, Федерации, страны!» — сказал Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-президент СБР также оценил влияние Эдуарда Латыпова на результаты мужской сборной России.

«С Латыповым было бы еще лучше! Но у меня все-таки есть подозрение, что именно лидера хотели отхлестнуть. Думаю, что исполком — чистые русофобы, хотя я не могу этого утверждать. Хорошо хоть, только одного Латыпова не допустили к гонке», — добавил Тихонов.

Логинов преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут, допустив один промах. Второе место занял французский биатлонист Эмильян Жаклен (+6,5). Штурла Легрейд из Норвегии замкнул тройку (+15,1). В топ-10 также вошли Антон Бабиков и Даниил Серохвостов. Россияне заняли шестое и восьмое место соответственно.

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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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