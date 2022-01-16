Хованцев о результатах женского пасьюта: «Очень хорошо, что Казакевич наконец начала стрелять»

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал корреспонденту «СЭ» результаты женского пасьюта в Рупольдинге (Германия).

«Думаю, надо дождаться Антхольца. Возможно, там можно будет сделать более достоверные комментарии и оценку наших девушек. Сейчас у команды промежуточный старт после Оберхофа, потому что разными путями команды подходили к предыдущему этапу. Они только сейчас начинают выходить на один уровень по пребыванию на высоте, ведь кто где готовился. Антхольц этим и показателен, что команда будет находиться на одном уровне. Я не говорю про мужчин и про норвежцев, которые пропускали Рупольдинг и тренировались на высоте», — сказал Хованцев «СЭ».

Хованцев также отметил стрельбу Ирины Казакевич, которая отыграла 21 место в гонке преследования.

«Думаю, что четверка девушек, которая бежала в эстафете и поедет на Олимпиаду. Очень хорошо, что Казакевич наконец начала стрелять, в эстафете тоже хорошо себя показала. Это позитивная для нее гонка в плане стрельбы, дай Бог, чтобы это превратилось в уверенность в стрельбе. Думаю, эта гонка должна дать толчок», — добавил Хованцев.

16 января в гонке преследования Кубка мира в Рупольдинге победила норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. Лучший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич — 14-е место. Ульяна Нигматуллина — 25-я, Валерия Васнецова — 29-я, Кристина Резцова — 36-я, Анастасия Шевченко — 41-я.