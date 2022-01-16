Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 15:53

Богалий объяснила возможные причины семи промахов Резцовой

Роман Шишов
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на семь промахов лидера женской сборной России по биатлону Кристины Резцовой в пасьюте в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге.

«Сейчас есть возможность на паузу поставить некоторые моменты, день-два не стрелять, отдохнуть, — цитирует Чемпионат Богалий. — Иногда бывает стрелковая форма уходит, а отдых от оружия идёт на пользу. Возможно, Кристина торопилась, либо легла не так, не уловила ветер. На стрелковое внимание влияют и внутренние причины.

Наверное, проще бежать после неудач хорошие гонки, чем после хороших гонок возвращаться и показывать тот же уровень. Пережить победу намного сложнее. Иногда бывает, что не хватает эмоций, психологии. Возможно, сместилась средняя точка попадания. Это может связано с изготовкой, либо с ветром".

Резцова заняла 36-е место. Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 14-е место.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4577889-bogalij-obyasnila-vozmozhnye-prichiny-semi-promahov-kristiny-rezcovoj-v-pasyute-na-etape-km.html
Анна Богалий
Кристина Резцова
4
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-президент СБР Драчев: «Много шума, что поднялись в пасьюте на 14-е место. А кому это нужно?»

Хованцев о результатах женского пасьюта: «Очень хорошо, что Казакевич наконец начала стрелять»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости