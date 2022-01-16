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Сегодня, 15:17

Ройселанн выиграла гонку преследования в Рупольдинге, Казакевич — 14-я

Роман Шишов
Корреспондент
Марте Олсбю-Ройселанн.
Фото AFP

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Второй стала шведка Эльвира Эберг. Замкнула тройку ее сестра Ханна Эберг.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 14-е место. Она стартовала 35-й и смогла отыграть 21 позицию.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 30.55,0 (0 промахов)
2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание +20,8 (2)
3. Ханна Эберг (Швеция) — +32,4 (1)
4. Анаис Бескон (Франция) — +47,9 (1)
5. Лина Перссон (Швеция) — +50,7 (2)
6. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +53,2 (3)
14. Ирина Казакевич (Россия) — +01.53,8 (1)
25. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.41,6 (1)
29. Валерия Васнецова (Россия) — +02.55,0 (4)
36. Кристина Резцова (Россия) — +03.26,7 (7)
41. Анастасия Шевченко (Россия) — +03.52,5 (1)

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