Ройселанн выиграла гонку преследования в Рупольдинге, Казакевич — 14-я

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Второй стала шведка Эльвира Эберг. Замкнула тройку ее сестра Ханна Эберг.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 14-е место. Она стартовала 35-й и смогла отыграть 21 позицию.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 30.55,0 (0 промахов)

2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание +20,8 (2)

3. Ханна Эберг (Швеция) — +32,4 (1)

4. Анаис Бескон (Франция) — +47,9 (1)

5. Лина Перссон (Швеция) — +50,7 (2)

6. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +53,2 (3)

14. Ирина Казакевич (Россия) — +01.53,8 (1)

25. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.41,6 (1)

29. Валерия Васнецова (Россия) — +02.55,0 (4)

36. Кристина Резцова (Россия) — +03.26,7 (7)

41. Анастасия Шевченко (Россия) — +03.52,5 (1)