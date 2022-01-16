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Сегодня, 16:41

Драчев призвал не строить иллюзий относительно стрельбы Казакевич перед Олимпиадой

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал выступление Ирины Казакевич на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Я бы не строил никаких сопоставлений, тем более с Олимпиадой. Так получилось сегодня. У биатлонистов часто такое бывает: сегодня вроде бы хорошо отработал «на ноль», а завтра уже другая гонка, и у тебя ничего не получилось. Поэтому не надо строить иллюзий, да, получилась нормальная стрельба из положения стоя, но чтобы в пасьюте хорошо выступать, надо хорошо провести спринтерскую гонку», — сказал Драчев.

Казакевич стала лучшей из россиянок в гонке преследования, заняв 14-е место. Победительницей стала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, третье — ее сестра Ханна Эберг.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится сегодня, 16 января, мужской гонкой преследования.

Источник: https://tass.ru/sport/13441077
Биатлон
Владимир Драчев
Ирина Казакевич
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