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Французская биатлонистка Бескон заразилась коронавирусом

17:20
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Французская биатлониста Анаис Бескон 15 апреля на своей странице в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.

«Я все же заболела коронавирусом, несмотря на то, что за сезон было проведено много тестов, и я максимально ограничивала свои контакты. Это случилось уже после чемпионата Франции. Надеюсь, это быстро пройдет, и я смогу полноценно подготовится к олимпийскому сезону», — написала Бескон.

В сезоне-2020/21 Бескон заняла 18-е место в общем зачете Кубка мира.

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