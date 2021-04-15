Французская биатлонистка Бескон заразилась коронавирусом

Французская биатлониста Анаис Бескон 15 апреля на своей странице в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.

«Я все же заболела коронавирусом, несмотря на то, что за сезон было проведено много тестов, и я максимально ограничивала свои контакты. Это случилось уже после чемпионата Франции. Надеюсь, это быстро пройдет, и я смогу полноценно подготовится к олимпийскому сезону», — написала Бескон.

В сезоне-2020/21 Бескон заняла 18-е место в общем зачете Кубка мира.