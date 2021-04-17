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Итальянский биатлонист Монтелло объявил о переходе в лыжные гонки

11:38
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Итальянский биатлонист Джузеппе Монтелло 16 апреля на своей страница в Instagram объявил о переходе в лыжные гонки.

«Любимый биатлон! Я благодарен тебе за те уроки и эмоции, которые может дать только спорт. Однако я чувствую, что наступило время перемен. После долгого общения с командой я принял решение повесить винтовку на гвоздь и стать лыжником. Я знаю, будет нелегко, но с нетерпением жду момента, когда смогу выступить в лыжах», — написал Монтелло.

Лучшим результатом 28-летнего итальянца на этапах Кубка мира является 27-е место в спринте в Нове-Место-2018.

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