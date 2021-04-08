Майгуров не считает трагедией потерю биатлонистками сборной России максимальной квоты в Кубке мира
08:27
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что не считает трагедией потерю российскими биатлонистками максимальной квоты в Кубке мира на сезон-2021/22.
«Потерю одного места я не считаю огромной трагедией, уверен, что в следующем сезоне мы спокойно вернем максимальную квоту. Да и у спортсменок будет больше мотивации», — приводит ТАСС слова Майгурова.
По итогам сезона-2020/21 женская сборная России заняла шестое место, в связи с чем в следующем сезоне сможет выставлять на старт пять, а не шесть спортсменок.
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2
Зачет
vs
10
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