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Майгуров не считает трагедией потерю биатлонистками сборной России максимальной квоты в Кубке мира

08:27
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что не считает трагедией потерю российскими биатлонистками максимальной квоты в Кубке мира на сезон-2021/22.

«Потерю одного места я не считаю огромной трагедией, уверен, что в следующем сезоне мы спокойно вернем максимальную квоту. Да и у спортсменок будет больше мотивации», — приводит ТАСС слова Майгурова.

По итогам сезона-2020/21 женская сборная России заняла шестое место, в связи с чем в следующем сезоне сможет выставлять на старт пять, а не шесть спортсменок.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11094311

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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