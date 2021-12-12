Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» итоги выступления российских биатлонисток в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Выступление в пасьюте лучше, чем в спринте. Хотелось бы, чтобы поближе к шестерке лидеров хоть кто-нибудь из наших девочек стал. Казакевич молодец, Резцова молодец, получше выступили. От Мироновой хотелось, чтобы и она поближе была, и Кайшева. Рассчитывала, что Кристина будет в десятке, но не хватило. На круг бы поменьше, было бы здорово. На сегодняшний день максимум три промаха должно быть. Четыре уже — это чрезмерно. Немного она не справилась, хотя ходом она идет суперски, дай бог, это состояние сохранится на Олимпиаде. Со стрельбой время еще есть поработать, она стабилизируется», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

12 декабря норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Кристина Резцова стала 12-й.