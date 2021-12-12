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Дмитрий Васильев — о результате Казакевич в Хохфильцине: «Если долго мучиться, что-нибудь получится»

19:51
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о результатах российской биатлонистки Ирины Казакевич. Она заняла 9-е место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Если долго мучиться, что-нибудь получится. Если тащить долго любого спортсмена, как тащат Казакевич, то что-то будет. Резцова сегодня отличилась, у нее отличный ход. Меня это даже настораживает. Надеюсь, это еще не самая лучшая ее форма», — сказал Васильев «Чемпионату».

Ранее Васильев неоднократно критиковал ее за низкие результаты. Кроме того, бывший биатлонист был недоволен тем, что старший тренер сборной России Михаил Шашилов включил ее в команду.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/biathlon/news-4543295-vasilev-o-kazakevich-esli-dolgo-muchitsya-chto-nibud-poluchitsya.html

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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