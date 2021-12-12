Ройселанн выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Казакевич стала девятой
Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Второе место заняла Анна Сола из Белоруссии. Замкнула тройку шведка Эльвира Эберг.
Россиянка Ирина Казакевич заняла девятое место. Кристина Резцова стала 12-й. Ульяна Нигматуллина — 17-я, Валерия Васнецова — 27-я, Светалана Миронова — 34-я.
Биатлон
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования
10 км
1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 30.04,1 (1 шт. круг)
2. Анна Сола (Белоруссия) — отставание 4,1 (3)
3. Эльвира Эберг (Швеция) — 23,3 (1)
4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 48,1 (1)
5. Ханна Эберг (Швеция) — 1.11,7 (5)
6. Маркета Давидова (Чехия) — 1.15,6 (2)
9. Ирина Казакевич (Россия) — 1.25,2 (2)
12. Кристина Резцова (Россия) — 1.31,3 (4)
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.48,9 (2)
27. Валерия Васнецова (Россия) — 2.17,4 (2)
34. Светлана Миронова (Россия) — 2.43,0 (3)
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