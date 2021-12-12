Ройселанн выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Казакевич стала девятой

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Второе место заняла Анна Сола из Белоруссии. Замкнула тройку шведка Эльвира Эберг.

Россиянка Ирина Казакевич заняла девятое место. Кристина Резцова стала 12-й. Ульяна Нигматуллина — 17-я, Валерия Васнецова — 27-я, Светалана Миронова — 34-я.

Биатлон

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 30.04,1 (1 шт. круг)

2. Анна Сола (Белоруссия) — отставание 4,1 (3)

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 23,3 (1)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 48,1 (1)

5. Ханна Эберг (Швеция) — 1.11,7 (5)

6. Маркета Давидова (Чехия) — 1.15,6 (2)

9. Ирина Казакевич (Россия) — 1.25,2 (2)

12. Кристина Резцова (Россия) — 1.31,3 (4)

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.48,9 (2)

27. Валерия Васнецова (Россия) — 2.17,4 (2)

34. Светлана Миронова (Россия) — 2.43,0 (3)