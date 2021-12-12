Александр Тихонов остался доволен бронзой российских биатлонистов в эстафете в Хохфильцене

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» бронзу сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Скажу, что я доволен. Самое главное, что после стольких лет провалов мы хорошо начали этот сезон. Все любители биатлона радуются результатам российских спортсменов. Ошибки есть у всех. Это всего лишь начало сезона. Дальше ситуация стабилизируется. Тренер только не должен ошибаться с подводкой спортсменов к соревнованиям, чтобы они были свежими на каждой гонке. У мужской сборной есть все шансы бороться за первые места и на этапах Кубка мира, и на Олимпиаде», — сказал Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Бывший президент СБР также прокомментировал финишный рывок Эдуарда Латыпова.

«Латыпов — красавец. Вопросов к нему нет. Прекрасно отработал свой этап. Однако, когда уже ушел от соперника, надо оглядываться и не тратить лишние силы. Важно думать и о будущих гонках. Еще раз повторюсь, нормальный результат. Всегда говорят: «Можно было лучше». Но соперники тоже не дремлют. Вот основные конкуренты сегодня и выявились: Норвегия, Франция, Германия. Дай Бог стабильности нашим биатлонистам», — добавил Тихонов.

12 декабря сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Первой пришла сборная Норвегии. Второй стала команда Франции.

Сборную России представляли Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.