Девятое место России в миксте: провал или просто не повезло?

Хуже начала для чемпионата мира не придумаешь — не бежим, не стреляем, проигрываем канадцам.

Чемпионат мира. Смешанная эстафета

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) — 1:20.19,3 (0+11)

2. Австрия (Давид Комац, Симон Эдер, Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер) — 27,0 (0 + 2)

3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Лина Перссон, Ханна Эберг) — 30,6 (0 + 8)

4. Украина (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима, Елена Пидгрушная) — 31,1 (0 + 8)

5. Франция (Эмильян Жаклен, Кантен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон) — 46,2 (1 + 10)

6. Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — 58,9 (0 + 6)...

9. Россия (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 2.11,4 (2 + 9)

На чемпионате мира разыграли первый комплект наград — в словенской Поклюке прошла смешанная эстафета. Сборная России официально на ЧМ не участвует из-за санкций со стороны ВАДА, наши биатлонисты поехали в составе сборной СБР. Только в первый день чемпионата у организаторов не было вопроса какой флаг поднимать и что включать вместо гимна на награждении — команда СБР была страшно далека от пьедестала. Причем неудачный результат был не только из-за традиционно слабой стрельбы. Что важнее — сборная пока плохо готова функционально.

Давайте честно — мало кто ожидал медали в первой гонке. Россияне часто начинают чемпионаты мира неважно, постепенно набирая ход ближе к середине турнира. Хотя определенные надежды, что в этот раз будет немного иначе, поскольку последняя смешанная эстафета в рамках Кубка мира была для наших биатлонистов успешной. Победа в Оберхофе позволила бежать россиянам под первым стартовым номером и наверняка придавала уверенности и самим спортсменам.

Тем более бежали все те же лица. Только с диаметрально противоположными результатами. Так главный герой прошлой гонки — Светлана Миронова — в этот раз стала антигероем. Два штрафных круга на ее первом круге предрешили исход борьбы за медали. Точнее, выбили команду СБР из числа соискателей. Тем более, что на трассе реабилитироваться шансов было немного — ходом команда чудес была страшно далека от той скорости, которую она показывала в январе на этапах в Оберхофе и Антхольце. Особенно это было заметно по Ульяне Кайшевой, которая на трассе не успевала даже за запасными сборной Канады. Не страшен локальный провал в стартовой гонке, но если сборная прошла свой пик в январе и сейчас на спаде, то о каких медалях в дальнейшем может идти речь?

Удивили белорусы и сборная Канады

Полностью повторить расклады победной гонки в Оберхофе тренеры россиян не могли по определению — на чемпионате мира первые этапы бежали мужчины, а девушки уже завершали гонку. Валерий Польховский решил не изобретать велосипед и выставил состав с немецкого этапа Кубка мира, просто в другой последовательности. В результате Александр Логинов начинал эстафету за Россию. Бежать в эстафетных гонках первым для Логинова — не самый привычный опыт, но смысл в такой расстановке был. Очевидно, что тренерский штаб рассчитывал на спурт от чемпиона мира, за которым уже потянется и остальная команда. Но вышло совсем по-другому.

Особенно печально было, когда Логинова обходил канадец и белорус. Обе команды готовят российские специалисты, которые остались невостребованными на родине. Белорус Антон Смольский стал открытием первых этапов, на равных сражаясь даже с Йоханнесом Бе. Хорошо прошел свой этап и экс-россиянин Сергей Бочарников. Только вот долго поочередное лидерство Канады и Белоруссии долго не протянулось — ближе к женским этапам Йоханнес вышел на первое место и дальше соревновался с привычными лидерами — Францией и Германией. Которые, правда, остались в итоге без наград. Ужасная погода и непредсказуемые женские этапы перекроили тройку лидеров, не тронув разве что первое место норвежцев.

Looking at the many strong lineups today, there won't be any holding back! Every team is eager to grab a medal in the first event of the World Championships 2021 @BiatlonPokljuka ???https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/5B2w3zh6Gt — IBU World Cup (@IBU_WC) February 10, 2021

Выбор Латыпова стал ошибкой?

Логинов не сказать, что подвел, но и хорошим его этап не назвать. Два дополнительных патрона, средний ход — после Александра команда СБР оставалась в игре, но задачи для идущего следом Эдуарда Латыпова, который шел после Логинова следом проще не стали. Латыпов в Германии закрывал микст-эстафету и покорил в январе абсолютно всех своим невероятным финишем. Но вот в Словении пока что Эдуард словно не в своей тарелке. Сначала на «лежке» он чуть не ушел на штрафной круг, закрыв пять мишеней из восьми.

«Сперва попал и была уверенность, что надо продолжать в том же темпе, — объясняет Латыпов. — Потом добил допами, но потерял много времени. Со стойкой справился, но понятно, что не дело это. Форма хорошая, но погодные условия довольно сложные. Влажность почти 100 процентов, дышится тяжело. Последний круг мышцы сковало и не смог добавить и выдать сильный финиш».

Порадовал Латыпов чистой и быстрой стрельбой на стойке, но при этом свои лыжные качества на втором круге показать не смог. Ходом он проиграл почти всем лидерам и девушкам привез уже почти минуту отставания. Что обидно — на финише Эдуард даже не пытался цепляться за пятерку лучших. Либо не было сил, либо желания — в любом случае есть ощущение, что Матвей Елисеев пробежал бы этап увереннее.

Впрочем, как замечают многие эксперты, сложно судить о готовности спортсменов после такого перерыва, мы же не видели результаты работы на последнем сборе. И если Латыпова поставили в состав, ориентируясь на результаты тренировок — это одна история. Но если его выбрали только потому, что хотели повторить набор спортсменов с «золотого» Оберхофа — то в таком случае к штабу Польховского есть вопросы.

Правда пока что перед стартом гонки больше, чем состав на эстафету и результаты тренировочного сбора обсуждали возможный запрет россиянам на использование госсимволики России в соцсетях. Об этом писали накануне, но по информации Дмитрия Губерниева это фейк. «Есть информация, что запрета от IBU нет, — сказал он в эфире «Матч ТВ», — В решении CAS этого нет. Понятно, что обжегшись на молоке, дуем на воду. Но такого запрета нет!». Бороться за соблюдение наших прав — благое дело, но если команда не прибавит, то проблема с запретом на флаг и гимн решиться сама собой.