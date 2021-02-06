Чемпионат мира по биатлону: даты, расписание, фавориты, трансляции и почему Россия без флага

Чемпионат мира по биатлону-2021 примет словенская Поклюка. Рассказываем о том, как пройдет и где смотреть главный турнир года в биатлоне.

Чемпионат мира-2021 — главный турнир биатлонного сезона, который в этом году состоится в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. Чемпионаты мира по биатлону проводятся ежегодно, за исключением олимпийских лет. В ходе соревнований разыгрываются 12 комплектов медалей (пять у мужчин, пять у женщин и два в смешанных эстафетах). В чемпионате мира примут участие практически все сильнейшие биатлонисты — при этом сборная Китая отказалась от выступления из-за ситуации с пандемией. В Поклюке биатлонисты планируют жить и выступать в режиме «пузыря» — контакты с внешним миром минимизированы.

Биатлон: вне России. Фото AFP

Чемпионат мира по биатлону-2021: почему турнир не пройдет в России

Выборы места проведения турнира и их последствия получились самыми скандальными в истории биатлона. На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2016 года чемпионат в конкурентной борьбе был отдан российскому городу Тюмень. При этом проигравшие представители чешского Нове-Место заявили, что руководство IBU и некоторые делегаты конгресса получили от тюменского оргкомитета за свои голоса деньги. Позднее эти обвинения были повторены в ходе антикоррупционного расследования деятельности бывшего президента IBU Андерса Бессеберга. В конце 2017 года Союз биатлонистов России (СБР) был ограничен в правах из-за допинговых нарушений. В числе санкций оказалось лишение Тюмени ЧМ-2021 — право на его проведение перешло Поклюке, которая во время голосования в Кишиневе заняла второе место.

ЧМ-2021: в Поклюке. Фото AFP

Чемпионат мира по биатлону-2021: когда и где пройдут соревнования, прогноз погоды

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в местечке Поклюка в северо-западной части Словении, в 20 км от города Бред. Биатлонный стадион находится на территории национального парка «Триглав» и расположен на высоте около 500 м над уровнем моря. Впервые этап Кубка мира Поклюка приняла в 1991 году. В 1998, 2001 и 2006 годах здесь проводились чемпионаты мира. Обычно в феврале в этих местах днем чуть выше нуля, а ночью температура воздуха опускается до минус пяти. Возможны осадки в виде дождя и снега.

ЧМ-2021: 12 стартов. Фото AFP

Чемпионат мира по биатлону-2021: расписание гонок

На чемпионате мира запланировано 12 стартов. Из них восемь — индивидуальные, четыре — командные.

Турнир откроется смешанной эстафетой, а классические эстафеты пройдут в предпоследний день чемпионата.

Расписание соревнований ЧМ-2021 (время московское)

10 февраля, среда. 17.00. Смешанная эстафета

12 февраля, пятница. 16.30. Мужчины. Спринт

13 февраля, суббота. 16.30. Женщины. Спринт

14 февраля, воскресенье. 15.15. Мужчины. Гонка преследования

14 февраля, воскресенье. 17.30. Женщины. Гонка преследования

16 февраля, вторник. 14.05. Женщины. Индивидуальная гонка

17 февраля, среда. 16.30. Мужчины. Индивидуальная гонка

18 февраля, четверг. 17.15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота. 13.45. Женщины. Эстафета

20 февраля, суббота. 17.00. Мужчины. Эстафета

21 февраля, воскресенье. 14.30. Женщины. Масс-старт

21 февраля, воскресенье. 17.15. Мужчины. Масс-старт

Александр Логинов. Фото Андрей Аносов, СБР

Чемпионат мира по биатлону-2021: состав сборной России

Заявка сборной России была сформирована по решению тренерского штаба с учетом выступления спортсменов на этапах Кубка мира, Кубка IBU и чемпионате Европы. В состав российской команды вошли:

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

В мужском спринте россияне смогут выставить пять спортсменов (у Александра Логинова личная квота как у действующего чемпиона мира), в женском — четыре биатлонистки.

В гонку преследования попадут участники спринта, занявшие места в топ-60.

В мужской индивидуалке россияне смогут выставить четырех биатлонистов, в женской — четыре спортсменки.

30 участников масс-старта будут отбираться по рейтингу Кубка мира и дополнительным показателям.

В смешанной эстафете выступят двое мужчин и двое женщин, в классической эстафете — по четыре спортсмена каждого пола, в одиночной смешанной эстафете — один мужчина и одна женщина. На все эти гонки заявка определяется тренерским штабом сборной. Теоретически один и тот же биатлонист может бежать все три эстафеты, но тренеры стараются не допускать такого варианта, чтобы не перегружать участников чемпионата мира.

Информация будет обновляться по ходу чемпионата.

Сборная России: без флага и гимна. Фото AFP

Статус сборной России по биатлону на чемпионате мира-2021

В связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Вместо него используется модифицированный монотонный флаг СБР. На форме российских спортсменов и персонала сборной не должно быть флага или российской символики, но могут присутствовать цвета российского флага. Нельзя использовать название «Союз биатлонистов России», возможно только сокращение СБР.

Российский гимн не используется во время церемоний награждения. В случае побед российских спортсменов будет играть гимн IBU.

Йоханнес Бе. Фото AFP

Чемпионат мира по биатлону-2021: фавориты и прогноз

В число претендентов на победы традиционно входят биатлонисты сборной Норвегии, а также Германии и Франции. Ни один чемпионат не обходится без сенсаций. Россиянин Александр Логинов выступит в статусе лидера своей команды и действующего чемпиона в спринтерской гонке.

Лидеры Кубка мира-2020/21:

Общий зачет — Йоханнес Бе (Норвегия), Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

Спринтерские гонки — Йохеннес Бе (Норвегия), Тириль Экхофф (Норвегия)

Гонки преследования — Стурла Легрейд (Норвегия), Тириль Экхофф (Норвегия)

Индивидуальные гонки — Стурла Легрейд (Норвегия), Доротея Вирер (Италия)

Масс-старты — Тарьей Бе (Норвегия), Жюли Симон (Франция)

Классические эстафеты — мужская сборная Норвегии, женская сборная Германии

Смешанные эстафеты — сборная Франции

Действующими чемпионами мира, победившими в 2020 году в итальянской Андерсельве, являются:

Спринт — Александр Логинов (Россия), Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

Пасьют — Эмильев Жаклен (Франция), Доретея Вирер (Италия)

Индивидуалка — Мартен Фуркад (Франция), Доретея Вирер (Италия)

Масс-старт — Йоханнес Бе (Норвегия), Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

Эстафета — мужская сборная Франции, женская сборная Норвегии

Смешанная эстафета — сборная Норвегии

Сингл-микст — сборная Норвегии

Йоханнес Бе. Фото AFP

Чемпионат мира по биатлону-2021: медальный зачет, результаты гонок

На ЧМ-2021 разыграют 12 комплектов наград. По ходу турнира будет обновляться медальный зачет. Традиционно много призовых мест занимают биатлонисты Норвегии, Германии, Франции. Россия вместе с Италией — в числе претендентов на вхождение в топ сборных.

Франциска Пройс, Денизе Херрман и Тирил Экхофф. Фото AFP

Чемпионата мира-2021 по биатлону: заявки сборных

Норвегия

Мужчины: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле Сьястад Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Хольм Легрейд

Женщины: Тирил Экхофф, Каролин Кноттен, Марте Олсбю Рейселанд, Ида Лиен, Ингрид Ландмарк Тандреволд

Франция

Мужчины: Фабьен Клод, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хлоя Шевалье, Анаис Шевалье, Жюли Симон

Германия

Мужчины: Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Роман Рес

Женщины: Марен Хаммершмидт, Денизе Херрман, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс

Швеция

Мужчины: Себастьян Самуэльсон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг

Женщины: Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брурссон, Йоханна Скоттхейм

Белоруссия

Мужчины: Владимир Чепелин, Максим Воробей, Роман Елетнов, Сергей Бочарников

Женщины: Надежда Скардино, Дарья Юркевич, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Анастасия Киннунен, Анна Сола

Украина

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал

Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина

Казахстан

Мужчины: Александр Мухин, Данил Белецкий, Владислав Киреев, Сергей Сирик

Женщины: Елизавета Бельченко, Галина Вишневская-Шепоренко, Анастасия Кондратьева, Людмила Ахатова

ЧМ-2021: 12 стартов. Фото AFP

Формат гонок на чемпионате мира по биатлону в Поклюке

Спринт — соревнования с раздельным стартом (с интервалом в 30 секунд) с двумя огневыми рубежами («лежка» — «стойка»). Протяженность дистанции — 10 км для мужчин (три круга по 3,3 км) и 7,5 км для женщин (три круга по 2,5 км). За каждый промах спортсмен должен пройти штрафной круг длиной 150 м. Спринт является квалификационным стартом для гонки преследования.

Гонка преследования (пасьют) — контактные соревнования, в которых 60 лучших биатлонистов по итогам спринта уходят на старт в порядке и с временными интервалами, определенными в спринтерской гонке. В пасьюте четыре огневых рубежа («лежка» — «лежка» — «стойка» — «стойка»). Протяженность дистанции — 12,5 км для мужчин (пять кругов по 2,5 км) и 10 км для женщин (пять кругов по 2 км). За каждый промах спортсмен должен пробежать штрафной круг длиной 150 м.

Индивидуальная гонка (индивидуалка) — соревнования с раздельным стартом (с интервалом в 30 секунд) с четырьмя огневыми рубежами («лежка» — «стойка» — «лежка» — «стойка»). Протяженность дистанции — 20 км у мужчин (пять кругов по 4 км) и 15 км у женщин (пять кругов по 3 км). За каждый промах ко времени биатлониста прибавляется одна штрафная минута. Поэтому в индивидуальной гонке очень важно не допускать промахов.

Масс-старт — контактные соревнования, в которых выступают 30 биатлонистов, отобранных по специальным критериям. К масс-старту чемпионата мира допускаются призеры личных гонок ЧМ (спринта, гонки преследования и индивидуальной гонки), а также 15 лучших в общем зачете Кубка мира. Остальные участники (6-15 человек) добираются по очкам, набранным в личных гонках ЧМ. Все 30 участников масс-старта уходят на дистанцию одновременно. В гонке — четыре огневых рубежа («лежка» — «лежка» — «стойка» — «стойка»). Протяженность — 15 км для мужчин (пять кругов по 3 км) и 12,5 км для женщин (пять кругов по 2,5 км). За каждый промах спортсмен должен преодолеть штрафной круг длиной 150 м.

Классическая эстафета — контактные командные соревнования, которые разделены на четыре равных этапа. Сборные стартуют одновременно и проходят дистанцию, передавая друг другу условную эстафету. Каждый биатлонист преодолевает 7,5 км (три круга по 2,5 км) для мужчин и 6 км (три круга по 2 км) для женщин. На каждом этапе — два огневых рубежа («лежка» — «стойка»). В случае промахов можно использовать до трех дополнительных патронов (каждый из них перезаряжается вручную). Если после восьми выстрелов на рубеже остаются незакрытые мишени, то за каждую из них спортсмен должен пробежать штрафной круг длиной 150 м.

Смешанная эстафета (микст) — контактные командные соревнования, которые проводятся по тем же правилам, что и классическая эстафета, с той разницей, что на первых двух этапах за каждую сборную бегут женщины, а на заключительных двух этапах — мужчины. Женщины преодолевают по 6 км, а мужчины — по 7,5 км.

Одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) — контактные соревнования, в которых соревнуются команды, состоящие из двух разнополых биатлонистов. Гонка состоит из четырех этапов, которые спортсмены преодолевают, сменяя друг друга (женщина — мужчина — женщина — мужчина). Все участники сингл-микста стартуют одновременно. На каждом этапе — по два огневых рубежа («лежка» — «стойка»). Протяженность первых трех этапов — 3 км (два круга по 1,5 км), четвертого этапа — 4,5 км (три круга по 1,5 км). В сумме каждая женщина пробегает 6 км (четыре стрельбы), а каждый мужчина — 7,5 км (четыре стрельбы). За каждый промах спортсмен должен преодолеть штрафной круг длиной 75 м.

ЧМ-2021: кто заберет больше золота и других наград теперь? Фото Reuters

Призовой фонд ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке

Личные гонки

1-е место — 25 000 евро

2-е место — 19 000 евро

3-е место — 14 000 евро

4-е место — 10 000 евро

5-е место — 8000 евро

6-е место — 6000 евро

7-е место — 5000 евро

8-е место — 4000 евро

9-е место — 3500 евро

10-е место — 3000 евро

11-е место — 2500 евро

12-е место — 2250 евро

13-е место — 2000 евро

14-е место — 1750 евро

15-е место — 1500 евро

16-е место — 1250 евро

17-е место — 1100 евро

18-е место — 950 евро

19-е место — 800 евро

20-е место — 650 евро

Всего в каждой гонке разыгрывается 112 250 евро.

Призовой фонд личных гонок чемпионата мира — 898 тысяч евро.

Эстафеты (мужские, женские, смешанная)

1-е место — 4 х 7000 = 28 000 евро

2-е место — 4 х 5500 = 22 000 евро

3-е место — 4 х 4500 = 18 000 евро

4-е место — 4 х 3500 = 14 000 евро

5-е место — 4 х 3000 = 12 000 евро

6-е место — 4 х 2500 = 10 000 евро

Всего в каждой эстафете разыгрывается 104 тысячи евро.

На чемпионате мира в эстафетах разыгрывается 312 тысяч евро.

Сингл-микст

1-е место — 2 х 7000 = 14 000 евро

2-е место — 2 х 5500 = 11 000 евро

3-е место — 2 х 4500 = 9000 евро

4-е место — 2 х 3500 = 7000 евро

5-е место — 2 х 3000 = 6000 евро

6-е место — 2 х 2500 = 5000 евро

Всего в смешанной эстафете разыгрывается 52 тысячи евро.

Общий призовой фонд чемпионата мира — 1 262 000 евро

Биатлон на ТВ. Фото AFP

ЧМ-2021 по биатлону: где смотреть трансляции

Бесплатные прямые трансляции из Поклюки будут организованы на канале «Матч ТВ». Их комментирует Дмитрий Губерниев.

Первый канал объявил о намерении показать в прямом эфире обе гонки преследования и, возможно, также проявит интерес к эстафетам. Также чемпионат мира по биатлону планирует показывать канал «Евроспорт».