Проигрыш Канаде и девятое место россиян шокируют, но бывало еще хуже

Чемпионат мира. Смешанная эстафета

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) — 1:20.19,3 (0+11)

2. Австрия (Давид Комац, Симон Эдер, Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер) — 27,0 (0 + 2)

3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Лина Перссон, Ханна Эберг) — 30,6 (0 + 8)

4. Украина (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима, Елена Пидгрушная) — 31,1 (0 + 8)

5. Франция (Эмильян Жаклен, Кантен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон) — 46,2 (1 + 10)

6. Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — 58,9 (0 + 6)...

9. Россия (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 2.11,4 (2 + 9)

Сборная России в десятый раз за последние 11 чемпионатов мира не смогла выиграть медаль в смешанной эстафете. Нарушить неприятную традицию у нашей команды получилось только в 2017 году, когда Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин добрались до бронзы в австрийском Хохфильцене. Всего на счету нашей сборной пять наград в этой дисциплине, причем три из них (в том числе обе золотые) были завоеваны на чемпионатах 2005 и 2006 годов, когда смешанный вид только появился в международной программе.

Сборная России в смешанных эстафетах на чемпионатах мира. Фото «СЭ»

При этом девятый результат сборной России с отставанием в 2 минуты 11 секунд оказался не худшим для команды. В 2006 году первая сборная заняла 16-е место (с отставанием в 6.55,8), а в 2015-м была десятой, правда, уступив чуть меньше, чем в среду. Больший проигрыш случался 14 лет назад в Антерсельве и 10 лет назад в Ханты-Мансийске.

Смешанные эстафеты на чемпионатах мира. Фото «СЭ»

Норвежцы упрочили лидерство в суммарном зачете смешанной эстафеты, оторвавшись от немцев по общему числу медалей. Россияне с пятью наградами находятся на четвертом месте, проигрывая помимо Норвегии не попавшим в тройку лучших командам Германии и Франции.