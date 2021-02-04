Польховский прокомментировал выбор состава сборной России на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал выбор состава национальной команды на чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения).

«На данный момент это сильнейший состав. В женской команде и в мужской сильнейшие спортсмены. В течение сезона спортсмены достойно выступали на этапах Кубка мира и на чемпионате Европы. Мы выбрали этот вариант, исходя из среднегорной подготовки. Команда работает и готовится к старту», — цитирует «Матч ТВ» Польховского.

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля. Сборная России выступит на турнире без государственных символов в связи с санкциями ВАДА, вступившими в действие с 17 декабря 2020 года.

3 февраля были объявлены составы мужской и женской команд на турнир.