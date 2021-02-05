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Все биатлонисты сборной России по биатлону допущены до участия на чемпионате мира

10:58
Сборная России по биатлону. Фото Reuters
Сборная России по биатлону. Фото Reuters
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Международный союз биатлонистов (IBU) допустил сборную России в полном составе до участия в чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает ТАСС.

Союз биатлонистов России (СБР) по просьбе IBU предоставил расширенную заявку на ЧМ на случай, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) откажет кому-то из спортсменов в участии.

«Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР», — приводит ТАСС слова представителя IBU.

3 февраля сборная России объявила состав на чемпионат мира. В мужскую команду вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. В состав женской команды попали Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля. Сборная России выступит на турнире без государственных символов в связи с санкциями ВАДА, вступившими в действие с 17 декабря 2020 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10630915

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