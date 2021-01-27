IBU опубликовал список ограничений для сборной России по биатлону на ЧМ

Международный биатлонный союз (IBU) на своем официальном сайте выпустил пресс-релиз, в котором перечислил все ограничения для сборной России на ближайшие два года.

В декабре 2020 года CAS разрешила спор ВАДА и РУСАДА запретом российским спортсменам выступать под своим флагом и гимном на крупных турнирах в течение двух лет.

Россия не будет дальше судиться с ВАДА. Неужели мы все признали?

Полный список ограничений выглядит следующим образом:

1) За исключением ограниченного числа людей, российские чиновники не могут входить в состав правления или комитетов IBU, быть аккредитованным, посещать или участвовать в чемпионатах мира IBU в течение двух лет.

2) Россия не может принимать ЧМ или подавать заявку на его проведение, даже если турнир состоится по истечении двухлетнего периода.

3) Если запрет от компетентного органа не действует во время проведения соревнования, спортсмены могут принимать в нем участие. По запросу ВАДА, IBU поручил СБР провести расширенную регистрацию команды.

4) Российский флаг не может быть использован или показан на любых официальных мероприятиях от IBU. Вместо него будет использован модифицированный монотонный флаг СБР.

5) На форме российских спортсменов и персонала сборной не должно быть флага или российской символики, но могут присутствовать цвета российского флага. Нельзя будет использовать название «Союз биатлонистов России», только сокращение «СБР».

Российский гимн не будет использоваться во время церемоний IBU. В случае побед спортсменов из СБР будет играть гимн IBU.

Действие запретов распространяется на временной промежуток с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).