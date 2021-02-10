На чемпионате мира по биатлону зафиксированы первые случаи коронавируса
Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter 10 февраля опубликовала релиз проверки участников чемпионата мира на коронавирус.
Накануне старта турнира выявлено три новых случая. Один из них — у представителя команды Австрии, имя которого не называется. Еще два случая зафиксировано у работников СМИ, которые будут освещать турнир. Все заболевшие отправились на самоизоляцию.
Всего до старта ЧМ было проведено 770 тестов.
The IBU has started to conduct SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU World Championships Biathlon in Pokljuka, Slovenia.— IBU (@biathlonworld) February 10, 2021
So far this week 770 tests were conducted. One staff member of the Austrian team and two media staff tested positive. pic.twitter.com/KhOw9M6Okh
Чемпионат мира начнется в среду 10 февраля смешанной эстафетой. Начало — в 17.00 (мск).
Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.
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