На чемпионате мира по биатлону зафиксированы первые случаи коронавируса

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter 10 февраля опубликовала релиз проверки участников чемпионата мира на коронавирус.

Накануне старта турнира выявлено три новых случая. Один из них — у представителя команды Австрии, имя которого не называется. Еще два случая зафиксировано у работников СМИ, которые будут освещать турнир. Все заболевшие отправились на самоизоляцию.

Всего до старта ЧМ было проведено 770 тестов.

The IBU has started to conduct SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU World Championships Biathlon in Pokljuka, Slovenia.



So far this week 770 tests were conducted. One staff member of the Austrian team and two media staff tested positive. pic.twitter.com/KhOw9M6Okh — IBU (@biathlonworld) February 10, 2021

Чемпионат мира начнется в среду 10 февраля смешанной эстафетой. Начало — в 17.00 (мск).

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.