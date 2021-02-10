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На чемпионате мира по биатлону зафиксированы первые случаи коронавируса

12:19
Трасса в Поклюке. Фото Twitter
Трасса в Поклюке. Фото Twitter
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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter 10 февраля опубликовала релиз проверки участников чемпионата мира на коронавирус.

Накануне старта турнира выявлено три новых случая. Один из них — у представителя команды Австрии, имя которого не называется. Еще два случая зафиксировано у работников СМИ, которые будут освещать турнир. Все заболевшие отправились на самоизоляцию.

Всего до старта ЧМ было проведено 770 тестов.

Чемпионат мира начнется в среду 10 февраля смешанной эстафетой. Начало — в 17.00 (мск).

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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