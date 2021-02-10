Чемпионат мира по биатлону, смешанная эстафета: смотреть онлайн трансляцию гонки

Сегодня, 10 февраля, в словенской Поклюке состоится смешанная эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону. Начало — в 17.00 (мск).

Состав сборной России на эту гонку: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Подробнее о ЧМ по биатлону можно прочитать здесь: полное расписание гонок турнира, состав мужской и женской сборных России

Сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом в связи с антидопинговыми санкциями ВАДА. Вместо него используется модифицированный монотонный флаг СБР. На форме российских спортсменов и персонала сборной не должно быть флага или российской символики, но могут присутствовать цвета российского флага.

Вместо российского гимна во время церемонии награждения будет использоваться гимн IBU.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция смешанной эстафеты в Поклюке