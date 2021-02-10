Самуэльссон и Ханна Эберг побегут за Швецию в смешанной эстафете на ЧМ
09:00
Официальный сайт IBU 9 февраля опубликовал заявку сборной Швеции на смешанную эстафету на чемпионате мира в словенской Поклюке.
На первом этапе шведскую команду представит Себастьян Самуэльссон, далее побегут Мартин Понсилуома, Линн Перссон и Ханна Эберг.
9 февраля сборная России также назвала состав на смешанную эстафету.
Первая гонка на чемпионате мира состоится в среду, 10 февраля. Начало — в 17.00 (мск).
Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.
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