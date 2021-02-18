Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал «СЭ» результаты сингл-микста на чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения).

18 февраля россияне Евгения Павлова и Эдуард Латыпов заняли 11-е место в сингл-миксте.

«Павлова взяла четыре запасных патрона, Латыпов — восемь. Что тут еще говорить? Бежать первым — не роль для Латыпова, просто не справился с этапом, хотя и Павлова ногами тоже ничего не отыгрывала. Вопрос напрашивается такой: у лыжников есть четыре команды с разными тренерами: Бородавко, Перевозчиков, Крамер и Сорин — может, нам тоже делать смешанные составы: четыре команды, мужчины и женщины вместе? Не важно, какой статус, у нас есть эти команды: подразделения на первый и второй состав», — сказал Гурьев «СЭ».

Леонид Гурьев также предложил спортсменам самим выбирать, к какому тренеру они пойдут тренироваться.

«И Павлова с Латыповым будут бегать сингл и знать друг друга, а не знакомиться непосредственно на чемпионате мира или кубке. Может, они вообще несовместимы между собой, а их ставят вместе в эстафету. Нужно на местных сборах в Сочи, к примеру, наигрывать эти составы, и уже определять, кто и что бежит. Почему Латыпов не бежал первые этапы, хотя он сильнейший на данный момент у нас? Думали, что сегодня сложится, зацепится, а не сложилось», — сказал Гурьев «СЭ».

Французские биатлонисты Антонин Гигонна и Жюлия Симон выиграли сингл-микст на ЧМ-2021 в Поклюке. Второе место заняла Норвегия, третье — Швеция.

(Екатерина Звенигородская)