Польховский ответил на критику Павловой: «Я же не идиот»

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский ответил Евгении Павловой, которая выразила недовольство условиями проживания во время чемпионата мира. После сингл-микста, в котором Павлова и Эдуард Латыпов заняли 11-е место, заявила, что команда ошиблась с местом сбора. По ее словам, спортсменам не дали переехать из отеля в горах в низину, чтобы лучше восстанавливаться после тренировок.

«Мы здесь уже давно, но такой просьбы от Евгении я не получал, — цитирует ТАСС Польховского. — Мне об этом никто не говорил. Я не понимаю, с кем они общаются, как общаются. До меня такая информация не доходила.

Ко мне лично никто не обращался. Если есть вопросы — приходи, будем разговаривать. Я же ее сегодня видел перед стартом, но она этот вопрос даже не поднимала. С кем она разговаривает, я не понимаю. Об этом она говорила личному тренеру? Но он же в Новосибирске. Так пусть он позвонит, поговорим, я же не идиот, если ей так надо".