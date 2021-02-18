Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как сломал палку во время сингл-микста на чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения).

18 февраля сборная России, которую представляли Латыпов и Евгения Павлова, заняла 11-е место в сингл-миксте с 12 дополнительными патронами.

— На поломке палки потерял довольно много времени, — рассказал Латыпов «СЭ». — Лыжа соскользнула и сломала палку. Сначала мне дали палку тренеры из Казахстана, потом уже наши подходящие. В принципе, я бегал сингл-микст в прошлом году, знаю, как его бегать. Тут очень высока была цена каждого дополнительного патрона, потому что трасса короткая, отыгрывать негде. Ну, вот получилось так...

Победу в сингл-миксте одержали французы. Вторыми стали норвежцы, третьи — шведы.

(Наталья Марьянчик)