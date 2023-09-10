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Сегодня, 22:28

Стояновский и Лешуков стали чемпионами России по пляжному волейболу

Алина Савинова
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Олег Стояновский и Илья Лешуков выиграли Открытый чемпионат России по пляжному волейболу-2023.

В решающем матче они одержали победу над Вячеславом Красильниковым и Константином Семеновым со счетом 2-0 (21:11, 21:9). Для Стояновского и Лешукова это вторая подряд победа в турнире.

Бронзовые медали чемпионата России по пляжному волейболу завоевали представители Кубы Нослен Диаз и Луис Хорхе Алайо, которые в матче за 3-е место обыграли россиян Дмитрия Веретюка и Алексея Архипова со счетом 2-0 (24:22, 21:12).

Турнир проходил с 7 по 10 сентября в Анапе.

пляжный волейбол
Илья Лешуков
Олег Стояновский
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