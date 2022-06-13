Стояновский и Лешуков выиграли седьмой этап чемпионата России по пляжному волейболу подряд
Илья Лешуков и Олег Стояновский стали победителями седьмого этапа чемпионата России по пляжному волейболу.
В финале они победили Вячеслава Красильникова и Константина Семенова со счетом 2-0 по сетам (21:18, 21:16). Спортсмены выиграли все семь этапов чемпионата России нынешнего сезона.
Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выиграли седьмой этап чемпионата России по пляжному волейболу среди женщин.
В финальном матче, который прошел в Анапе, Макрогузова и Холомина обыграли Александру Ганенко и Анастасию Фролову со счетом 2-0 (21:10, 21:18).
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