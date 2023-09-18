Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 17:40

Вербов рассказал, как повел игроков на пляж вместо тренировки и из-за этого проиграл матч

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов рассказал журналистам об опыте работы тренером сборной по пляжному волейболу в матче Кубка вызова против звездной сборной из классического волейбола.

«Честно сказать, я узнал за день до начала матча что буду тренировать девушек-пляжниц. Это был для меня первый такой опыт, очень интересный. Понравилось в целом, конечно, были сложности в работе с девушками, не буду обо всем говорить. Но явно была и недоработка тренера. Мы вместо тренировки пошли на море, решили, что искупаться лучше, чем потренироваться. Была явная недооценка соперника как со стороны тренера, так и со стороны игроков. У меня не было сомнений, что пляжницы выиграют у классиков, что у другой команды нет и шанса.
Что поделать, век живи — век учись. Пижонство наказуемо, хорошо, что в таком шуточном, праздничном формате пришлось учиться. Но игроки, как и я, расстроились, все-таки и призовой фонд был. Спасибо, кстати, организаторам. Все было на высшем уровне, все получили большое удовольствие от участия, даже скептики потом развеяли сомнения. Ажиотаж был и среди болельщиков, слышал, что многие даже не попали на эти матчи. В дальнейшем надо развивать этот формат, можно делать, например, миксты из пляжников и классиков. А я требую реванша через год, буду ждать. Точно отнесусь к этой игре по-другому», — сказал Вербов.

Команда Вербова уступила сборной девушек из классического волейбола на тай-брейке.

0
Читайте также
Российский футбол не ждут в Европе. Пора уходить в Азию?
«Краснодар» по-прежнему без поражений, провал «Локомотива», четвертая отставка в РПЛ. Рабинер — о топ-событиях тура
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Волейбол vs футбол
Чудеса произношения от диктора
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Обмочаева и Кошелева - в символической сборной Кубка мира
Яна Щербань: "Главное победить завтра"
Билет на волейбол - за 11 000 рублей
Зоран Терзич: "Любим играть против России"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Зенит-Казань» Вербов рассказал о зависимости своей команды от американца Кристенсона
Новости
RSS RSS
Все новости