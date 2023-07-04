Тренер сборной России рассказал, как у волейболистов пытались отобрать флаг на соревнованиях в Венесуэле

Главный тренер женской сборной России по женскому волейболу Дмитрий Федотов в интервью «СЭ» рассказал, как перед Играми Боливарианского альянса весной этого года Международная федерация волейбола пыталась лишить россиян права участвовать под своим флагом.

— Как вам поездка в Венесуэлу?

— Каракас — один из самых опасных городов в мире, мысли ходили разные (смеется). Но опасности не было. Проведено на очень высоком уровне, мы выезжали и перемещались на автобусах, в сопровождении ехали мотоциклисты, военные, полиция в автобусе с нами. Спортивные объекты охранялись. Все было спокойно и организовано Венесуэлой идеально.

Был момент перед началом, когда FIVB попыталась вмешаться и рекомендовала нас если и допускать, то без флага. Это обсуждалось, но министр спорта Венесуэлы сказал, что если нас допустят без российского флага, то сама Венесуэла тоже снимется.

— Мощно.

— Да. Так что сыграли под своим.