Пляжный волейбол
Новости
Статьи Олимпиада
Игры
Главная
Пляжный волейбол

Сегодня, 19:35

Тренер сборной России рассказал, как у волейболистов пытались отобрать флаг на соревнованиях в Венесуэле

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер женской сборной России по женскому волейболу Дмитрий Федотов в интервью «СЭ» рассказал, как перед Играми Боливарианского альянса весной этого года Международная федерация волейбола пыталась лишить россиян права участвовать под своим флагом.

— Как вам поездка в Венесуэлу?

— Каракас — один из самых опасных городов в мире, мысли ходили разные (смеется). Но опасности не было. Проведено на очень высоком уровне, мы выезжали и перемещались на автобусах, в сопровождении ехали мотоциклисты, военные, полиция в автобусе с нами. Спортивные объекты охранялись. Все было спокойно и организовано Венесуэлой идеально.
Был момент перед началом, когда FIVB попыталась вмешаться и рекомендовала нас если и допускать, то без флага. Это обсуждалось, но министр спорта Венесуэлы сказал, что если нас допустят без российского флага, то сама Венесуэла тоже снимется.

— Мощно.

— Да. Так что сыграли под своим.

Дмитрий Федотов. «Нас хотели лишить флага в Венесуэле — их министр спорта сказал, что тогда и их страна снимется». Как живет наш пляжный волейбол
2
0
Читайте также
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России в другую страну
«Жалею о своем решении». Шведский баскетболист Йеребко извинился за переход в ЦСКА
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сборной России: «Женщины-волейболистки жалуются на внимание к их формам? Это вброс ЛГБТ-сообщества»
Новости
RSS RSS
Все новости