Стали известны участники плей-офф московского этапа чемпионата России по пляжному волейболу

Стали известны все участники плей-офф московского этапа чемпионата России по пляжному волейболу среди женских и мужских команд.

Групповой этап завершился 24 июня, в третий соревновательный день турнира, с участием команд, преодолевших квалификационный раунд, а также «сеяных» и обладателей вайлд-кард — всего по 16 мужских и женских коллективов, сведенных в четыре группы по четыре команды.

Игры в группах проходили одновременно на пяти площадках Центра пляжных видов спорта «Динамо». Центральный пляжный корт в чаше стадиона принял ряд непредсказуемых матчей, в трех из них победитель был определен только по итогам дополнительной (третьей) партии.

Украшением дня стало «динамовское» дерби с участием настоящих мастеров игры: Бирлова / Лешукова (БК «Динамо» Москва) против Сальмановой / Зайончковской (ВК «Динамо-Водный стадион» Москва). Фавориты Бирлова / Лешукова уступали по ходу игры, но смогли свести в свою пользу обе партии — 2:0.

В еще одной встрече группового этапа пара Чупринов / Панченко смогла навязать борьбу лидерам рейтингового списка Стояновскому / Лешукову — выиграли в одной партии и уступили только на тай-брейке.

Прямую путевку в четвертьфинал получили победители своих групп.

В турнире мужских команд — Стояновский / Лешуков (ВК «Факел», Новый Уренгой), Красильников / Семенов (ВК «Факел» Новый Уренгой / ВК «Витязь» Анапа), Бахнарь / Мыськив (ВК ФРПВ Москва), Веретюк / Велично (ВК «Обнинск», Калужская обл.).

Среди женских команд четвертьфиналистами стали: Макрогузова / Холомина (ВК «Динамо» Москва), Бирлова / Лешукова (ВК «Динамо» Москва), Лудкова / Дабижа (ВК «Локомотив» Калининградская обл. / ВК ФРПВ Москва), Лудкова / Дабижа, Ганенко / Фролова (ВК «Динамо» Москва).

Еще по 8 мужских и женских команд продолжают борьбу в турнире. Они разыграют путевки в 1/4 финала между собой в раунде 12.

Матчи 1/4 финала и раунда 12, а также полуфинальные встречи пройдут в субботу, 25 июня. А решающие поединки, финальные и за 3-е место, состоятся в заключительный, воскресный, день.

Чемпионат России — это серия престижных турниров по пляжному волейболу, которые проходят в разных городах страны с участием сильнейших спортсменов. Москва приняла эстафету у Архангельска, Анапы и Магнитогорска.

На столичный этап заявилось огромное число команд — от профи до студенческих и любительских. Всего 70 команд — 44 мужские и 26 женских, в том числе команды из Белоруссии, представляющие города Минск и Бобруйск.

Московский этап чемпионата России организован Всероссийской федерацией волейбола, Московской федерацией волейбола и Департаментом спорта города Москвы.