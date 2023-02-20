Призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Осипов скончался в возрасте 20 лет

Бронзовый призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу 2019 года среди игроков до 18 лет Иван Осипов умер из-за последствий аварии, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Сегодня скончался бронзовый призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу, участник чемпионата России, 20-летний Иван Осипов.

6 дней назад Ваня попал в страшную аварию и все это время боролся за жизнь в коме. Врачи не смогли спасти парня.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким", — говорится в сообщении.

Осипов завоевал бронзу юношеского чемпионата Европы в паре с Анатолием Василенко.