Лидеры непоколебимы. «Пляжники» разыграли медали чемпионата России в жестоких погодных условиях

Итоги этапа в Зеленоградске, где играли и в ветер, и в дождь.

Россия — волейбольная страна, и вряд ли даже международная изоляция сможет это поменять. Очень уж крепко стоит давно заложенный фундамент. В этом году российский волейбол празднует 100-летие. Пляжная версия — моложе, но чувствует себя тоже неплохо. На выходных на берегу Балтийского моря в Зеленоградске прошел девятый этап чемпионата России по пляжному волейболу.

Ажиотаж на трибунах

На решающих матчах в Зеленоградске — аншлаг. Люди стоят в проходах, стюарды пытаются их рассредоточить — маленькая арена просто не может вместить всех желающих. Вход свободный, бесплатный. На щитах мощные спонсоры-госкорпорации. Приходят не только спонсоры, но даже многочисленные коты с соседних улиц. Зеленоградск считается неофициальной кошачьей столицей России, здесь для них оборудуют домики на проспекте вдоль моря.

По разговорам с местными мне казалось, что пляжный волейбол — история скорее семейная. В первые дни на кортах были те, у кого-либо друзья играют, либо родственники, либо друзья родственников или родственники друзей. В финальный день оказалось, что у этого вида спорта мощнейшая аудитория.

Аншлаги на финале неудивительны именно в Калининградской области, где активно возрождают волейбольные традиции. Местный клуб за пять лет стал одним из законодателей мод женского волейбола, сначала классического, теперь стараются продвинуть и «пляжку».

Лидеров сместить не смогли

Но пробиться в лидеры непросто. В пляжном волейболе сложилась ситуация, когда и у женщин, и у мужчин наметилось по одной паре-лидеру, которая редко отдает титулы. В случае женщин это участницы Олимпиады Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Дуэт в расцвете сил — и в мире бы не затерялся, боролся бы за медали.

Фото beach.volley.ru

В финале в Зеленоградске девушки из московского «Динамо» это доказали. Методично давят соперниц своей непогрешимостью. Противостояли им местные Арина Ряжнова и Мария Егорова из «Локомотива», а значит, и трибуны, на которых был фан-сектор клуба с барабанами и флагами. И местный балтийский ветер. Если в первой партии интрига жила долго — 21:18, то во второй своими точнейшими ударами по линиям и углам они деморализовали калининградок, которые подолгу не могли сняться — 21:12.

Финальный день вообще прошел в сложнейших погодных условиях. Утром шел ливень в течение трех часов, под которым разыгрывали третьи места. Позже подслушал разговор тренера одной из пар в кофейне после матча: «Такие матчи закаляют». Волейболисты, судя по ответу, предпочли бы не закаляться, а поиграть в солнечную погоду. А когда прояснилось, начался шквалистый ветер до 10 метров в секунду. К нему лучше подстроились опытные Макрогузова и Холомина.

И Лешуков/Стояновский, которые в принципиальном финале мужского турнира взяли реванш у Сиволапа/Величко. Именно они ненадолго прервали гегемонию участников Олимпиады (Стояновский в паре с Красильниковым — ее серебряный призер) на предыдущем этапе в Москве. Однако на сей раз борьбы не вышло — 21:15, 21:13. Лешуков/Стояновский также почти не проигрывают в России.

Перспективы

Сейчас главная задача российского пляжного волейбола, по словам тренеров, создать в России конкуренцию и скамейку для сборной хотя бы из трех-четырех равных пар. В идеале — молодых. Это здорово, что в случае возвращения Лешуков/Стояновский и Макрогузова/Холомина смогут быстро влиться в мировой топ, откуда их удалили политическим решением. Но даже сами волейболисты признают, что конкуренция страдает и разрыв между пулом лучших и середняков слишком осязаем.

Впрочем, с такой богатой системой турниров низложение небожителей неизбежно. Уже 13-16 июля в Кемерове пройдет финал Кубка России с призовым фондом 6 миллионов рублей. Впереди также шесть этапов чемпионата с богатой географией, от Северодвинска до Орла. Главное, чтобы сами лидеры не потеряли мотивацию от своих побед. Пока они справляются на отлично.