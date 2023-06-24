Россию исключили из волейбольного рейтинга. Это плохо для отбора на Олимпиаду

Международная федерация отреагировала на претензии поляков относительно высоких позиций россиян.

Административный совет Международной федерации волейбола объявил о ряде реформ в этом виде спорта. Самая неприятная из них — позиции сборных России и Белоруссии больше не будут отражаться в мировых рейтингах. До сих пор рейтинг наших команд был заморожен на время отстранения, что обеспечивало россиянам более-менее высокие позиции и оставляло надежду на то, что в случае допуска наших волейболистов на Игр в Париж-2024 они смогут получить туда путевку за счет FIVB World Ranking. Однако после истерики, которую устроили поляки, такая возможность, похоже, исчезла.

Польская истерика

Ранее польские СМИ раскритиковали систему подсчета очков для волейбольных сборных, которая позволяла российским сборным удерживаться на верхних строчках, не участвуя в официальных матчах. «Российские команды отстранены, а их очки заморожены. Однако их рейтинг может измениться из-за результатов других команд», — объяснили представители FIVB. «Если предположить, что Россия будет восстановлена, то она может попасть на Олимпиаду по рейтингу, — объяснял свое недовольство вице-президент Польской ассоциации волейбола Яцек Сенк. — Это было бы абсурдом. Сам по себе рейтинг — это одно, но он позволяет получить олимпийскую путевку».

Волейболистки сборных России и Белоруссии. Фото Мария Успенская

И вот Международная федерация волейбола, подтвердив постановление о недопуске российских и белорусских команд к международным турнирам до особого уведомления, постановила, что впредь на время отсутствия на международной арене не будет включать сборные России и Белоруссии в мировые рейтинги. При этом их очки остаются замороженными, но смогут ли наши команды воспользоваться ими для квалификации в Париж-2024 — непонятно. Пока такой вопрос даже не стоит, поскольку окончательного решения МОК о приглашении россиян на Игры пока не принято, а, согласно рекомендациям международного комитета, выступление россиян и белорусов в командных видах спорта пока не одобрено.

Россия по решению FIVB отстранена от международных соревнований с весны прошлого года. Но наша мужская команда, благодаря защищенным очкам, сейчас в рейтинге четвертая (совсем недавно была второй), а женская — девятая. При этом напротив российских сборных — трехцветные флаги, что по нынешним временам редкость. Лидируют в списках сильнейших сборных поляки и американки. Но рейтинговая система, которую использует FIVB, очень мобильная, так что у лидеров нет возможности расслабиться. Пять лучших команд по состоянию на лето 2024 года из тех, кто не прошел квалификацию на Олимпиаду в Париж, получат возможность отобраться туда по рейтингу.

Илья Федоров и Егор Клюка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Падение уровня

Среди остальных реформ, анонсированных FIVB, обращает на себя решение с 2025 года проводить чемпионаты мира не раз в четыре года, а раз в двухлетний период. Кроме того, количество участников финальной стадии увеличено с 24 до 32 команд. С одной стороны — это вроде бы позволит волейбольной федерации увеличить доходы и расширить аудиторию. С другой — очень серьезные риски уронить уровень турниров — и игровой, и организационный. В последнее время практически все крупные соревнования по волейболу и так проводятся «в складчину» — несколькими странами-организаторами одновременно. А сейчас это становится просто неизбежным.

Кроме того, чемпионаты мира сдвигаются на нечетные годы (до сих пор они проводились по четным, аккурат между летними Олимпиадами), а континентальные турниры — на четные. Но тогда ЧЕ всегда будут проходить сразу после ОИ, что сильно снижает интерес к этим стартам. А ведь есть еще Кубок мира, который традиционно проводится в предолимпийский год и наложится на ЧМ в 2027-м. КМ, ЧМ и Лига наций в один сезон — это явный перебор. Возможно, все это решаемые проблемы. Но пока что мировой календарь нуждается в корректировке.

Также объявлено, что с будущего олимпийского цикла отменяются олимпийские отборочные турниры. В Лос-Анджелес-2028 путевки получат сборная США (хозяева), пять победителей континентальных чемпионатов 2026 года, три призера ЧМ-2027 и еще три команды по рейтингу. То есть повышается роль чемпионатов Европы, Африки, Азии и так далее, которые сейчас никак не учитываются при распределении путевок (помимо рейтинга). Возможно, это и не плохо, но два года — это большой срок, и уровень команд на ОИ в результате может сильно просесть. Хотя, конечно, для наших болельщиков все это — теория. Пока что для нас первоочередная задача — вообще попасть на Игры.