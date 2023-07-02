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Сегодня, 15:59

Лешуков со Стояновским и Макрогузова с Холоминой выиграли этап ЧР по пляжному волейболу при сильном ветре

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Волейболистка Светлана Холомина.
Светлана Холомина.
Фото Global Look Press

Лучшие российские пары в пляжном волейболе Илья Лешуков/Олег Стояновский и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина выиграли этап чемпионата России на берегу Балтийского моря в Зеленоградске.

Лешуков/Стояновский обыграли пару Сиволап/Величко со счетом 21:15, 21:13, Макрогузова/Холомина — местную пару Егорова/Ряжнова (21:18, 21:12). Они же являются лидерами российского рейтинга.

Матчи последнего дня проходили в сложных погодных условиях — при ливне и порывах ветра выше 10 метров в секунду.

пляжный волейбол
Илья Лешуков
Надежда Макрогузова
Олег Стояновский
Светлана Холомина
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