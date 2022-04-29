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Сегодня, 16:36

Чемпионка России по пляжному волейболу дисквалифицирована за нарушение режима

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпионка России по пляжному волейболу Мария Бочарова дисквалифицирована на один год за систематическое нарушение спортивного режима, сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Обратить внимание тренеров на усиление контроля за режимом спортсменов во время тренировочных мероприятий, соревнований и в быту», — говорится в выписке из протокола заседания исполкома.

20-летняя Бочарова в паре с Марией Ворониной выигрывала юношеские чемпионаты мира и Европы, а также стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2018 года. Также они являются действующими чемпионками России по пляжному волейболу.

Источник: https://www.volley.ru/news/26557/
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