Стояновский и Лешуков выиграли чемпионат России по пляжному волейболу

Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями второго этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Анапе.

Стояновский и Лешуков, представляющие «Факел» из Нового Уренгоя, в четверг обыграли Вячеслава Красильникова («Факел») и Константина Семенова («Витязь» из Анапы) в финале.

Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:19, 21:12) в пользу Стояновского и Лешукова.

В матче за третье место победили Александр Дедков и Павел Петрушко, выступающие за минское «Динамо».

В чемпионате России среди женщин победу одержали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, представляющие московское «Динамо». В финальной встрече они обыграли других представительниц столичного «Динамо» Александру Ганенко и Анастасию Фролову (21:16, 21:18).

Бронзовые медали завоевали также волейболистки московского «Динамо» — Екатерина Бирлова и Дарья Лешукова.