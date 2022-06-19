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Сегодня, 18:05

Мужские пары из Китая выступят в чемпионате России по пляжному волейболу

Анна Горшкова
Корреспондент
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Китайские пары примут участие в мужском открытом чемпионате России по пляжному волейболу.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), три пары из Китая выступят на этапе в Зеленоградске, который пройдет с 29 июня по 3 июля. Для двух пар ВФВ и организаторы соревнований предоставят специальные приглашения, спортсмены начнут участие в турнире с групповой стадии, а третья команда из Китая начнет выступление с квалификации.

Также сообщается, что представители Китая проявили желание провести совместные сборы с российскими спортсменами и принять участие в чемпионате России. Совместный сбор пройдет в июле на базе «Волей Град» в Краснодарском крае.

Источник: https://volley.ru/news/26918/
Волейбол
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