Мужские пары из Китая выступят в чемпионате России по пляжному волейболу

Китайские пары примут участие в мужском открытом чемпионате России по пляжному волейболу.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), три пары из Китая выступят на этапе в Зеленоградске, который пройдет с 29 июня по 3 июля. Для двух пар ВФВ и организаторы соревнований предоставят специальные приглашения, спортсмены начнут участие в турнире с групповой стадии, а третья команда из Китая начнет выступление с квалификации.

Также сообщается, что представители Китая проявили желание провести совместные сборы с российскими спортсменами и принять участие в чемпионате России. Совместный сбор пройдет в июле на базе «Волей Град» в Краснодарском крае.