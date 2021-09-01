«Первые четыре года работал без зарплаты. Поверил в сказку». Интервью тренера сборной России Лихачева после третьего золота ЧМ

Заслуженный тренер РФ Михаил Лихачев стал гостем прямого эфира на YouTube-канале «СЭ».

Многие победы похожи как счастливые семьи. Но они могут различаться по последствиям. В свое время хоккей в СССР тоже звали канадским, однако успехи возвели его в статус нашего национального вида спорта.

Пляжный футбол тоже заслужил высокого места в иерархии российского спорта, а не зарплат в 290 раз ниже, чем у звезд русского ногомяча на зеленом поле.

Об этом и не только мы поговорили с многолетним тренером сборной России по пляжному футболу.

Мне кинули с трибун флаг, но пришлось оставить его болельщикам из-за санкций

— Как отходили от победы? Наверное, после такого действительно нужен не один день, чтобы восстановить заряд с 1%, как вы говорили.

— Мы сделали большое дело для всего российского футбола, это реально надолго задержится в памяти. Очень важно было успешно выступить дома. Теперь надеемся, что наш успех даст импульс развитию пляжного футбола в России и что уж сейчас все должно быть гораздо лучше, чем до этого.

А отходил... После финала у нас прошла вечерника в гостинице — там очень тепло встретили. Для меня это мини-пати, потому что устал и пошел спать, а ребята помоложе веселились на славу.

— Получилось, что финал стал чуть ли не самым простым матчем, а в группе перед последней игрой с Японией все было довольно тревожно. Такое тяжелое начало турнира не заставило сомневаться — что-то идет не так?

— Матч открытия с США, правда, получился неважным. Переволновались, долгая церемония открытия, отсутствие гимна. Я посмотрел на ребят, когда играла музыка Чайковского, и увидел в их глазах растерянность. Это тоже надо было пройти. Важно, что ту встречу в итоге выиграли.

— Фактор отсутствия государственной символики действительно давил? Вас предупреждали перед турниром — нельзя кричать «Россия», а то до свидания?

— Нет, мы особо не сдерживались. Единственный момент — мне флаг с трибун кинули после финала, я его с удовольствием взял, а потом подумал, что это чревато дополнительными санкциями к РФС и прочими неприятностями. Так что оставил его болельщикам. Всем была видна наша любовь к стране, и атрибуты оказались излишни. Мне вообще кажется, главная черта нашей сборной — искренность. Даже название «НашиПарни», которое нам казалось тяжеловатым, в итоге прижилось.

Надо пригласить Бузову, вот это будет популяризация

— Вас не удивил скепсис к вашей победе со стороны некоторых людей? Часто вообще говорят, мол, вы не футболисты, возитесь в своей песочнице?

— От профессионалов, футболистов как раз я такого никогда не слышал. Люди, у которых медалей больше, чем дней в месяце, такого себе не позволяют. Подобное произносят те, кто не очень понимает международный футбол. Мне тут Евгений Серафимович Ловчев позвонил, поздравил и говорит — в страшное время живем. Ему тут Tiktok создали. Уже смешно, да? И продолжает: «Когда я писал про Яшина — никто не смотрел. Когда случайно ненормативная лексика у кого-то попала на видео — 400 тысяч просмотров». Так что надо Бузову пригласить, вот это будет популяризация. Любой пиар хорош — кроме некролога.

— Сыграли бы против нее?

— Тут надо посмотреть, какой состав у ее команды наберется.

— Нет ощущения, что взяли вот вы третий мировой титул, но финансового, маркетингового выхлопа нет? Теперь нужно над ним работать больше, чем над результатами.

— По-моему, эта победа — последний шанс вывести пляжный футбол на какой-то глобальный уровень. РФС довольно много делает для развития, женская лига появилась, и она сильна. Но у нас очень мало клубов, нужен сильный чемпионат. Семь команд в год домашнего чемпионата мира, из которых только «Локомотив» и «Кристалл» по-настоящему прочны, — это маловато. Своя «Небесная лига» уже есть. Создается где-то новый клуб — а через пару лет исчезает. Нам необходима стабильность. Надеюсь, какие-то реформы произойдут. У меня есть полное видение, как их проводить, надеюсь, со мной в этих вопросах все-таки будут консультироваться в большей степени. На этой победе жизнь не заканчивается.

— А какая средняя зарплата пляжного футболиста?

— Цифр я не назову, но это сравнимо со второй лигой в футболе, ФНЛ-2.

— А у Артема Дзюбы почти в 300 раз выше. Разве здесь нет перекоса, это справедливо?

— А чего вы извиняетесь из-за имени Дзюбы? Он подарил болельщикам праздник на домашнем чемпионате мира. Что касается перекоса — пытаетесь построить справедливый мир? Ну, я тоже пытаюсь. (Улыбается.) Но делать это очень сложно. Давайте надеяться, что ребята получат финансовые возможности профессионально заниматься любимым делом. Мы понимаем, что у нас есть своя ниша, просто хочется, чтобы она была повыше. Олимпийский статус тоже нужен, наш вид спорта идеально бы вписался в программу Игр.

Возглавить футбольную сборную России? Никогда не говори никогда

— На чемпионате мира по мини-футболу, который скоро пройдет, будет выступать сборная России, в которой много иностранцев по рождению. Как вы относитесь к натурализации?

— Желаю нашим ребятам успеха в Литве в любом случае. Но если в целом, я противник натурализации. Три раза мы выиграли настоящими русскими парнями. Да, в мире есть определенная тенденция. Это такой простой способ, но с этической точки зрения не совсем правильный. Будет у меня сын-футболист, а в сборной место получают люди с другим паспортом. Тогда, наверное, мне не очень интересно, чтобы ребенок занимался футболом. Вопрос и в том, кому давать гражданство. Если искусственно — это неприемлемо, если человек 15 лет живет в стране, выучил русский и ест борщ, то здесь возможна лояльность. Но для нашего вида спорта и моей гражданской позиции это не подходит.

— Мы с вами встречаемся в день матча нашей сборной по большому футболу против Хорватии. Следите за командой? Как вам выбор Валерия Карпина?

— Нормальная кандидатура. Человек всю жизнь в футболе, грандиозный опыт. Он абсолютно заслуживал назначения. Хочется пожелать ему удачи. И матч с хорватами имеет очень важное значение. Я утром посмотрел видео с тренировочным моментом и, честно говоря, удивился, что таким вещам учат в национальной сборной. Как противостоять «стенке», что надо не смотреть на мяч. И посмотрел на реакцию футболистов — им будто впервые это объяснили. Может, это и нормально, у нас тоже на тренировках, бывает, объясняешь то, чему по логике должны учить до 16 лет. Просто очень важно — и Валерий Георгиевич об этом говорил, — чтобы на детском уровне воспитывали игроков, а не полуфабрикатов.

— А вы сами не хотите в теории возглавить сборную Россию по большому футболу?

— Никогда не говори никогда. Я адекватно воспринимаю происходящее, сейчас у сборной есть тренер, и желаю ему успеха. Но жизнь преподносит порой лихие повороты. Пока рад тому, чем занимаюсь. Победы на чемпионате мира, Евролиги, Межконтинентальные кубки дались большой ценой, много здоровья оставлено. Но я ни о чем не жалею.

— Почему вообще выбрали пляжный футбол? В 2000-х, когда вы начали тренировать, он не был так раскручен.

— Как раз тогда делал первые шаги в России, перешел под эгиду ФИФА. И мы степ бай степ двигались, как написано в вашем издании, к званию королей песка.

— Помните свою первую зарплату?

— Первая была в «Локомотиве», где я работал спортивным директором. 50 тысяч рублей.

— А до этого четыре года? Без зарплаты?

— Да.

— А жить на что?

— Вот как-то поверил в сказку, в то, что пляжный футбол когда-то вырастет. Непростой период был. Тренировал детей в мини-футболе. Ничего, каждый должен пройти свой путь.

— Раз много здоровья оставлено, нет мыслей попросить об отдыхе? Все титулы есть, что заставит вас уйти?

— До конца декабря доработаю, у меня действующий контракт, а дальше мы сядем с руководством и посмотрим, как нам лучше дальше выстроить нашу работу, и примем решение на благо российского футбола.

— Вы раздумываете о смене амплуа?

— Всего два дня прошло! Пока не готов ответить.

Полную версию интервью с Лихачевым смотрите на YouTube-канале «СЭ»