Во всем виновата осечка против Белоруссии.

Турнир в ежегодном формате

Международный календарь в пляжном футболе весьма насыщенный. Хотя пандемия, от которой никуда не деться, вносит свои коррективы. Например, Межконтинентальный кубок, который по статусу считается вторым турниром после чемпионатов мира, в конце прошлого года отменили. Речь шла о сдвиге на начало 2021-го, однако юбилейный — десятый розыгрыш — пока не состоялся.

Эти соревнования проводятся в ОАЭ, а в Азии в принципе более жесткие ограничения, и представляющие ее сборные ехали на мировое первенство в Москву, долго не проводя даже товарищеские матчи. В этом плане европейцам проще, и только в июне в Старом Свете провели как отбор на мировое первенство, так и первый этап Евролиги.

Данный турнир проходит ежегодно в двух дивизионах. Россия, поднявшись после триумфального чемпионата мира на первое место в рейтинге ФИФА, естественно, выступает в дивизионе А. В отборочном раунде, который прошел в португальском Назаре, двенадцать сборных были разделены на три группы. Никаких этапов плей-офф не предусмотрено, а в Суперфинал отбирались восемь лучших команд по набранным очкам.

Что касается России, то первый барьер она преодолели более чем уверенно, набрав 8 очков в группе с Турцией (5:1), Белоруссией (5:3) и Испанией (6:5). Встреча с «Красной фурией» стала фактически прообразом четвертьфинала ЧМ-2021, а по драматизму даже превзошла ее. Наши к 8-й минуте «горели» 0:3, однако ценой героических усилий перевели игру в овертайм, где решающим оказался гол Кирилла Романова.

Два новичка в заявке

Естественно, статус чемпионов мира, благодаря которому на футболках сборной появилась третья звезда, автоматически повышает уровень ожиданий. И многие по инерции были уверены, что и в финале Евролиге пять раз выигрывавшая ее Россия начнет крушить всех соперников. Но нужно понимать уровень конкуренции в пляжке и ее непредсказуемость, а также расход эмоций и сил на домашнем первенстве мира.

«Честно говоря, не успели отдохнуть, потому что было много мероприятий, много интереса со стороны средств массовой информации. Так что практически не отдыхали. Мы осознавали всю значимость предстоящего турнира в Евролиге, поэтому занимались анализом наших соперников. Я бы не стал нас называть главным фаворитом. Все-таки мы позже всех закончили чемпионат мира, меньше всего времени на восстановление у нас было, плюс у нас очень серьезная группа», — заметил в интервью BSRussia главный тренер нашей сборной Михаил Лихачев.

Изменился и состав команды. Во-первых, расширенная на ЧМ до 14 человек заявка вернулась к стандартным двенадцати футболистам. Во-вторых, тренерский штаб принял решение дать паузу нескольким свежеиспеченным чемпионам мира. В итоге двумя новыми лицами в заявке стали представители саратовской «Дельты» — Владимир Раскин и прошедший все сборы перед мировым первенством Николай Крышанов.

Остальные десять человек уже хорошо знакомы всей стране. Это вратари Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»); полевые игроки Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Федоров (все — «Спартак»), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Алексей Макаров, Артур Папоротный (оба — «Кристалл»).

Не все в наших руках

В Суперфинале, который в этот раз принимает португальский город Фигейра-да-Нош, плей-офф по сути тоже отсутствует, а после группового этапа проводятся стыковые матчи за 1-е, 3-е, 5-е и 7-е место. То есть малейшая осечка может оказаться роковой. Особенно с нетипичной для большого футбола системой подсчета очков, где победа в основное время оценивается в 3 очка, за успех в овертайме дают 2 балла, а за удачную серию пенальти — один. Проигравший не получает ничего.

Таким образом, разгром Польши в стартовом туре (7:2) получился полновесным, тогда как драматичная игра с белорусами — с пропущенным в концовке основного времени голом через 8 секунд после своего мяча и неудачной серией пенальти — поставила под сомнение шансы на возможность побороться за шестое для России золото Евролиги. Чтобы оказаться в финале, нам нужно не только обыграть в основное время Испанию, но и рассчитывать на то, что безнадежные аутсайдеры из Польши с их разностью мячей 4-12 отнимут очки у Белоруссии.

«Если честно, я даже не хочу об этом рассуждать, потому что это рассуждения в пользу бедных. Нужно выходить и выигрывать в важном матче против Испании. Это прекрасный соперник, техничные футболисты, которые отлично играют в пас и много забивают. Поэтому завтра будет сумасшедший матч, еще один, очередной. Выиграет Польша — хорошо, не выиграет — там будет видно. В первую очередь нужно выиграть нам. Если белорусы займут итоговое первое место в нашей группе, мы это с честью и достоинством примем. И будем стараться просто побеждать в следующих матчах», — заявил BSRussia один из самых ярких российских игроков Борис Никоноров.

Но будет ли в субботу все в наших руках, поймем после игры Белоруссия — Польша. Она начнется на два с половиной часа раньше нашего матча с Испанией. Теоретически Россия еще может как пробиться в финал или поспорить за бронзу, так и встретиться с Украиной в фактически утешительной игре за пятое место. Не все в наших руках, но в одном можно не сомневаться — влюбившие в себя всю страну «Наши парни» будут биться до последней секунды.

Группа А

1-й тур

Россия — Польша — 7:2 (4:0, 1:1, 2:1)

Голы: Никоноров, 1 (1:0). Папоротный, 4 (2:0). Пархоменко, 9 (3:0). Пархоменко, 10 (4:0). Макаров, 16 (5:0). Брочокий, 18 (5:1). Земсков, 28 (6:1). Клаквиковски, 29 (6:2). Никоноров, 32 (7:2).

Испания — Белоруссия — 0:4

2-й тур

Россия — Белоруссия — 5:5 (1:3, 3:0, 1:2), пенальти — 2:4

Голы: Мегалецкий, 1 (0:1). Земсков, 1 (1:1). Пархоменко, 5, в свои ворота (1:2). Гордецкий, 8 (1:3). Никоноров, 16 (2:3). Папоротный, 18 (3:3). Шкарин, 24 (4:3). Константинов, 26 (4:4). Никоноров, 31 (5:4). Е.Новиков, 31 (5:5).

Серия пенальти: Гордецкий — 0:1. Федоров — 0:1 (мимо). Чайковский — 0:2. Папоротный — 1:2. Петровский — 1:2 (мимо). А.Новиков — 2:2. Дрозд (2:3). Макаров — 2:3 (мимо). Е.Новиков — 2:4.

Испания — Польша — 5:2

Положение команд. Белоруссия — 4 очка. Россия — 3. Испания — 3. Польша — 0.

Сегодня играют: Белоруссия — Польша (16:30). Россия — Испания (19.00).

Группа В

1-й тур

Италия — Швейцария — 7:3.

Украина — Португалия — 5:7.

2-й тур

Италия — Украина — 5:3.

Португалия — Швейцария — 3:2

Положение команд: Италия — 6 очков. Португалия — 6. Украина — 0. Швейцария — 0.

Сегодня играют: Португалия — Италия (17.45). Швейцария — Украина (18.15).